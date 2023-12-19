Бастрыкин подключился к делу о девочке- «маугли» из Екатеринбурга

«Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Следствие даст оценку, как содержалась девочки и почему не училась в школе.
Подростка обнаружили сотрудники ПДН в одной из квартир в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Ребенок плохо питался и одевался, мать не давала ей учиться. Кроме этого, в доме был бардак и могильные кресты с кладбища. По одной из версий, ребенок вместе с мамой жил при Среднеуральском монастыре экс-схиигумена Сергия.
Следственный комитет России по Свердловской области и прокуратура уже начали проверку. Детский омбудсмен Игорь Мороков заявил, что девочка сейчас находится в удовлетворительном состоянии.