Бастрыкин подключился к делу о девочке- «маугли» из Екатеринбурга

Подростка обнаружили сотрудники ПДН в одной из квартир в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Ребенок плохо питался и одевался, мать не давала ей учиться. Кроме этого, в доме был бардак и могильные кресты с кладбища. По одной из версий, ребенок вместе с мамой жил при Среднеуральском монастыре экс-схиигумена Сергия.