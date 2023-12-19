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Семь граждан Молдовы получили ранения, один погиб при ДТП в Португалии

В МИДЕИ сообщили о крупном ДТП в Португалии, в котором пострадали граждане Молдовы.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Семеро граждан Молдовы пострадали, один погиб в результате ДТП, произошедшего в Португалии, сообщили в министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

«Местные власти проинформировали нашу дипломатическую миссию о том, что семеро граждан Республики Молдова получили ранения, но сейчас находятся вне опасности, а один молдавский гражданин скончался», — отметили в министерстве.

Авария произошла на национальной трассе 387 в регионе Бежа.

Посольство Молдовы в Лиссабоне предоставит всю необходимую консульскую помощь для репатриации тела погибшего в республику, уточнили в дипведомстве.