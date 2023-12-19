На Кубани арестовали сотрудника ГАИ, устроившего смертельное ДТП

Ранее в прокуратуре Кубани заявили, что в воскресенье в Приморско-Ахтарске произошла авария. Сотрудник Госавтоинспекции за рулём Volkswagen Passat ехал с превышением скорости и ударился в заднюю часть автомобиля «ВАЗ 2107», который поворачивал влево. В результате ДТП скончался 21-летний водитель отечественного автомобиля. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего инспектора ОВДПС ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб 21-летний молодой человек.