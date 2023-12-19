Три котла вышли из строя на Жезказганской ТЭЦ, власти обещают починить в ближайшее время

АЛМАТЫ, 19 дек — Sputnik. На данный момент на Жезказганской ТЭЦ работают 2 котла из пяти, сообщили в Минэнерго. Температура в теплосетях на 10 градусов ниже нормы, то есть вместо нормы в 73 градуса сейчас 63 градуса.
В сообщении со ссылкой на акима города Кайрата Шайжанова излагаются причины аварийной остановки котлов на Жезказганском теплоэнергоцентре (ТЭЦ).
Вчера вечером в котле № 4 появилась трещина. После обнаружения проблемы котел отключили и приступили к ремонту. Котел будет перезапущен сегодня к 20.00 часам.
Сегодня, 19 декабря, в 07.15 часов была обнаружена еще одна трещина в котле № 5. Ожидается, что ремонтные работы будут завершены к утру 20 декабря.
Котёл № 6 вышел из строя 19 декабря в 10.15 часов, сломался двигатель дымоудаления. Ожидается, что работа котла будет восстановлена сегодня к полуночи.
«Сегодня ночью заработают 4 котла, температура нормализуется, ТЭЦ планирует запустить 5-й котел 20 декабря в 10.00 часов утра», — говорится в сообщении.
Ранее депутат мажилиса Ерлан Саиров требовал, чтобы министры, ответственные за отопительный сезон, работали непосредственно на объектах теплоэнергоснабжения.
«С наступлением первых заморозков стало традицией, что коммунальная инфраструктура нашей страны начинает давать сбой. Износ теплообъектов и инфраструктуры превысил 80%, мы используем их уже более 50 лет. Это опасная ситуация», — отметил Саиров в депутатском запросе на имя первого вице-премьера Романа Скляра.
По его словам, ежегодная модернизация ТЭЦ на 5−7% не компенсирует темп износа.