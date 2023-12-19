Три котла вышли из строя на Жезказганской ТЭЦ, власти обещают починить в ближайшее время

АЛМАТЫ, 19 дек — Sputnik. На данный момент на Жезказганской ТЭЦ работают 2 котла из пяти, сообщили в Минэнерго. Температура в теплосетях на 10 градусов ниже нормы, то есть вместо нормы в 73 градуса сейчас 63 градуса.