Чтобы обезопасить свои счета, воронежец перевел мошенникам 2,5 млн рублей

Мужчина пояснил, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил о попытке аферистов получить доступ к его деньгам и предложил перевести накопления на безопасный счет. Пенсионер согласился. В течение трех дней через мобильное он отправил тремя переводами все имеющиеся у него деньги на неизвестные реквизиты.