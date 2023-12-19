Чтобы обезопасить свои счета, воронежец перевел мошенникам 2,5 млн рублей

В полицию обратился 75-летний воронежец, который рассказал, что стал жертвой мошенников. Подробностями поделились в ГУ МВД по региону 19 декабря.
Мужчина пояснил, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил о попытке аферистов получить доступ к его деньгам и предложил перевести накопления на безопасный счет. Пенсионер согласился. В течение трех дней через мобильное он отправил тремя переводами все имеющиеся у него деньги на неизвестные реквизиты.
В итоге ущерб составил 2,5 млн рублей. Поняв, что его обманули, пенсионер пошел в полицию.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Ведется расследование.