Оперативники в Витебском районе по горячим следам раскрыли жестокое убийство

В минувшее воскресенье во время пожара в одном из общежитий в Витебском районе спасатели обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти. У погибшей 34-летней женщины были колото-резаные раны в области грудной клетки. Оперативники уголовного розыска УВД Витебского облисполкома в течение двух часов установили личность преступника. Убийцей оказался 43-летний житель Витебска.