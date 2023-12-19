Оперативники в Витебском районе по горячим следам раскрыли жестокое убийство

19 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Всего через пару часов после убийства женщины в Витебском районе оперативники по горячим следам нашли преступника. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.
В минувшее воскресенье во время пожара в одном из общежитий в Витебском районе спасатели обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти. У погибшей 34-летней женщины были колото-резаные раны в области грудной клетки. Оперативники уголовного розыска УВД Витебского облисполкома в течение двух часов установили личность преступника. Убийцей оказался 43-летний житель Витебска.
Накануне он побывал в гостях у знакомой, с которой они выпивали горячительные напитки. Во время разговора они перешли на повышенные тона, возникла ссора и гость нанес женщине удары ножом.
За спиной у витебчанина уже была судимость. В областном центре он скрывался в одном из реконструируемых зданий. Оперативники вычислили местонахождение убийцы и задержали его при силовой поддержке ОМОН. Витебчанин сознался в содеянном.
Следователи возбудили уголовное дело за убийство, совершенное с особой жестокостью.