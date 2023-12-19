Лавина снега обрушилась на подъезд многоэтажки в Воронеже: видео

В Центральном районе Воронежа с крыши дома № 24 в Детском переулке единовременно рухнуло на землю огромное количество снега. Белая масса обрушилась на козырек подъезда и прилегающую территорию. Очевидцы сняли сход «лавины» на видео и опубликовали запись в социальных сетях во вторник, 19 декабря.
В управе Центрального района со ссылкой на управляющую компанию сообщили, что прилегающая к дому территория уже убрана. Для очистки кровли заказана вышка. Планируется, что работы пройдут в среду, 20 декабря.
В управе также подчеркнули, что содержание и очистка кровли — зона ответственности УК. По данным Государственной жилищной инспекции Воронежской области, крыши 2 тыс. домов в Воронеже могут представлять опасность из-за схода снега и льда. Надзорное ведомство уже проверило более 500 строений и 26 управляющих компаний. Предписания о необходимости устранения нарушений выписали 14 организациям.