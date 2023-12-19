Лавина снега обрушилась на подъезд многоэтажки в Воронеже: видео

В управе также подчеркнули, что содержание и очистка кровли — зона ответственности УК. По данным Государственной жилищной инспекции Воронежской области, крыши 2 тыс. домов в Воронеже могут представлять опасность из-за схода снега и льда. Надзорное ведомство уже проверило более 500 строений и 26 управляющих компаний. Предписания о необходимости устранения нарушений выписали 14 организациям.