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Замхокима Наманганской области Саидахмад Султанов заключен под стражу

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Заместитель хокима Наманганской области по вопросам строительства, развития коммуникаций, экологии и озеленения Саидахмад Султанов заключен под стражу. Он подозревается в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу Наманганского областного суда.
Источник: Podrobno.uz

По запросу зампрокурора области, Наманганский городской суд по уголовным делам 16 декабря принял решение заключить подозреваемого под стражу, он помещен в следственный изолятор.

Султанов, работавший в должности замхокима области с октября 2020 года, подозревается в превышении и злоупотреблении властью или должностными полномочиями. Ему предъявлены обвинения в совершении преступлений по двум статьям.

По пункту «а» части 2 статьи 205 — злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба; наказывается штрафом от 300 до 600 БРВ или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет с лишением определенного права.

По пункту «а» части 2 статьи 206 — превышение власти или должностных полномочий с причинением особо крупного ущерба; наказывается штрафом от 300 до 600 БРВ или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет с лишением определенного права.

Отметим, что чиновника подозревают в махинациях с незаконной продажей земель.

Напомним, что также были задержаны несколько руководящих сотрудников налоговых органов. Кроме того, задержаны бывший хоким Бухарского района Хайрилло Джураев и экс-глава Минсельхоза Азиз Воитов.