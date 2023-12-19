Замхокима Наманганской области Саидахмад Султанов заключен под стражу

По запросу зампрокурора области, Наманганский городской суд по уголовным делам 16 декабря принял решение заключить подозреваемого под стражу, он помещен в следственный изолятор.
Султанов, работавший в должности замхокима области с октября 2020 года, подозревается в превышении и злоупотреблении властью или должностными полномочиями. Ему предъявлены обвинения в совершении преступлений по двум статьям.
По пункту «а» части 2 статьи 205 — злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба; наказывается штрафом от 300 до 600 БРВ или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет с лишением определенного права.
По пункту «а» части 2 статьи 206 — превышение власти или должностных полномочий с причинением особо крупного ущерба; наказывается штрафом от 300 до 600 БРВ или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет с лишением определенного права.
Отметим, что чиновника подозревают в махинациях с незаконной продажей земель.
Напомним, что также были задержаны несколько руководящих сотрудников налоговых органов. Кроме того, задержаны бывший хоким Бухарского района Хайрилло Джураев и экс-глава Минсельхоза Азиз Воитов.