Замхокима Наманганской области Саидахмад Султанов заключен под стражу

По пункту «а» части 2 статьи 205 — злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба; наказывается штрафом от 300 до 600 БРВ или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет с лишением определенного права.