Гомельчанка оказалась в больнице после падения на нее глыбы льда

Смертельный случай травмирования наледью с крыш произошел также в феврале 2013 года — тогда ледяная глыба убила работника одного из ЖЭСов Минска. А в 2010 году наледью смертельно была травмирована пенсионерка на улице Долгобродская в Минске- прямо возле подъезда, где она жила.