Гомельчанка оказалась в больнице после падения на нее глыбы льда

ГОМЕЛЬ, 19 дек — Sputnik. В Гомеле девушке на голову упала глыба снега прямо в центре города. Происшествие произошло вчера днем на проспекте Ленина у здания общежития Гомельского дорожно-строительного колледжа.
Со слов очевидцев, большая глыба льда и снега обрушилась с крыши дома на тротуар. В результате пострадала девушка: наледью ей рассекло голову. Первую помощь пострадавшей оказали прохожие. С травмой головы и гематомами девушка была доставлена в Гомельскую областную больницу.
«В результате схода снежного покрова с крыши дома на проспекте Ленина вчера днем пострадала девушка. По имеющейся у нас информации она жива, ей оказана необходимая медицинская помощь, состояние пострадавшей не критичное», — прокомментировала корреспонденту Sputnik официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Екатерина Радионова.
Она добавила, что по факту произошедшего сотрудниками Центрального РОВД города Гомеля проводится проверка, будут установлены все причины и обстоятельства данного случая.
Сегодня на месте происшествия работают коммунальные службы. Дом, где снежная масса обрушилась на девушку, обнесен лентой, висит предупреждающая табличка.
В горисполкоме проинформировали, что в Гомеле на уборке наледей с кровель задействованы 7 автовышек и 40 специалистов.
В ведомстве предупреждают горожан об опасности и рекомендуют не стоять под крышами строений: с парапетов и карнизов балконов все еще может сходить снег.
Однако там отмечают, что несмотря на принимаемые коммунальными службами меры — ограничение движения под кровлями, которые активно чистят от наледей и сосулек, в облцентре «зафиксированы случаи травмирования упавшим с крыш льдом».
«Пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь», — сказано в официальном Telegram-канале председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалова.
Опасные крыши
Ранее сообщалось, что в Витебске в результате схода снежной массы с крыши дома погибла 39-летняя женщина.
А сегодня стало известно о травмировании мастера ЖРЭУ, которая в Могилеве решила проверить, как идет уборка кровли от снега — в этот момент с пятиэтажного здания на нее сошла скопившаяся снежная масса с сосульками.
Смертельный случай травмирования наледью с крыш произошел также в феврале 2013 года — тогда ледяная глыба убила работника одного из ЖЭСов Минска. А в 2010 году наледью смертельно была травмирована пенсионерка на улице Долгобродская в Минске- прямо возле подъезда, где она жила.