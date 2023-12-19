Директора дворца культуры в Севастополе осудили за ущерб на 25 млн рублей

Как сообщает ведомство, в 2020 году злоумышленник незаконно заключил договор с подрядчиком на проведение капитального ремонта здания эстрады Приморского бульвара «Ракушка». Работы на 21 млн руб. были выполнены без утвержденного проекта. В результате на бульваре появились стойки для аппаратуры, аппаратная будка и амфитеатр, нарушившие облик территории, признанной объектом культурного наследия.



Чтобы устранить нарушения городские власти заключили договор о демонтаже незаконно возведенных сооружений. Стоимость работ превысила 3 млн руб. В отношении руководителя учреждения возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 243 УК РФ (нарушение должностных полномочий, уничтожение объектов культурного наследия).



Приговором суда правонарушителю назначили три года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, компенсации причиненного ущерба местному бюджету в размере 25,5 млн руб. и лишили права занимать эквивалентные должности в течение двух лет.



Анастасия Донскова.