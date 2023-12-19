В Андижане блогера Отабека Ахлиддинова приговорили к 7 годам лишения свободы

Решением апелляционного суда он был признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 165 и п. «а» ч. 3 ст. 167 УК РУз и на основании ч. 3 ст. 59 и ст. 61 УК РУз он был приговорен к 7 годам 1 месяцу лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности и должности, связанные с материальной ответственностью, а также заниматься блогерской деятельностью сроком на 3 года. Таким образом, апелляционный протест был удовлетворен, а апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.