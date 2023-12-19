В Андижане блогера Отабека Ахлиддинова приговорили к 7 годам лишения свободы

В Андижане блогера Отабека Ахлиддинова, ранее занимавшего должность заведующего приемно-диагностическим отделением больницы Шахриханского района Андижанской области, приговорили к 7 годам 1 месяцу лишения свободы.
Изначально Ханабадский городской суд по уголовным делам приговорил Отабека Ахлиддинова к 5 годам 1 месяцу лишения свободы, признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 165 (Вымогательство, совершенное повторно или опасным рецидивистом), п. «а» ч. 3 ст. 167 (Хищение путем присвоения или растраты, совершенное в особо крупном размере).
Его также лишили права занимать руководящие должности и должности, связанные с материальной ответственностью, а также заниматься блогерской деятельностью сроком на 3 года.
Однако позже Ахлиддиновым и его адвокатом была подана апелляционная жалоба, а со стороны прокурора города Ханабада — апелляционный протест. После их рассмотрения приговор первой инстанции был отменен решением апелляционной инстанции Андижанского областного суда по уголовным делам от 5 декабря. Отабек Ахлиддинов был оправдан по ч. 1 ст. 165 о вымогательстве на основании ч. 1 ст. 83 УПК РУз.
Решением апелляционного суда он был признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 165 и п. «а» ч. 3 ст. 167 УК РУз и на основании ч. 3 ст. 59 и ст. 61 УК РУз он был приговорен к 7 годам 1 месяцу лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности и должности, связанные с материальной ответственностью, а также заниматься блогерской деятельностью сроком на 3 года. Таким образом, апелляционный протест был удовлетворен, а апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.