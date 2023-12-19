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Что известно о мине, найденной в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 19 декабря, ФедералПресс. Волгоградец нашел на улице гранату и хотел удивить жену. Однако сюрприз закончился эвакуацией всей многоэтажки, соседи не оценили.
Полиция
Источник: РИА "Новости"

«Рядом с Волгой собака нарыла снаряд. Он его притащил домой, захотел жене показать, видимо. Она же и вызвала полицию. Зачем? Неизвестно. Может, захотела похвастаться», — возмущены соседи.

Они назвали произошедшее шоу и остались недовольны, что из-за гранаты им пришлось ночевать на улице. После звонка в полицию весь дом эвакуировали, несмотря на позднее время суток и зиму. Жена волгоградца, принесшего снаряд отказалась давать журналистам комментарии, только сказала, что ей никого не надо, пишет v1.ru.

Соседи считают, что мина старая и не представляет опасности. Снаряд забрали сотрудники Росгвардии для уничтожения.