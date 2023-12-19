Что известно о мине, найденной в Волгограде

Они назвали произошедшее шоу и остались недовольны, что из-за гранаты им пришлось ночевать на улице. После звонка в полицию весь дом эвакуировали, несмотря на позднее время суток и зиму. Жена волгоградца, принесшего снаряд отказалась давать журналистам комментарии, только сказала, что ей никого не надо, пишет v1.ru.