СК возбудил дело после гибели жительницы Витебска от падения снега

Трагедия произошла днем в понедельник 18 декабря на проспекте Черняховского. С крыши одного из пятиэтажных домов на гражданку упала глыба снега со льдом. От полученных серьезных травм 39-летняя женщина скончалась. Позже в ГКСЭ проинформировали, что причиной гибели витебчанки стала открытая ЧМТ.