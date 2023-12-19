СК возбудил дело после гибели жительницы Витебска от падения снега

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Управление Следственного комитета по Витебской области возбудило уголовное по факту гибели жительницы областного центра в результате падения с крыши здания глыбы снега со льдом, сообщили во вторник в УСК.
Трагедия произошла днем в понедельник 18 декабря на проспекте Черняховского. С крыши одного из пятиэтажных домов на гражданку упала глыба снега со льдом. От полученных серьезных травм 39-летняя женщина скончалась. Позже в ГКСЭ проинформировали, что причиной гибели витебчанки стала открытая ЧМТ.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 428 Уголовного кодекса Беларуси — служебная халатность», — сказали в управлении.
Там отметили, что следователями уже изъята необходимая документация, которую в настоящее время изучают. Также ведется допрос свидетелей.
В УСК подчеркнули, что особое внимание при расследовании уделят причинам и условиям, которые способствовали трагедии.