Приговор главе финпирамиды Chia Tai Pharmaceutica вынесли в Астане

«Функционирование финпирамиды обеспечивалось за счет перераспределения денег вкладчиков. С. для осуществления и распространения финпирамиды на территории РК создала чат в мессенджере Telegram, посредством которого размещала информацию для вкладчиков. В результате её деятельности 77 потерпевшим причинён материальный ущерб на общую сумму свыше 115 миллионов тенге», — сообщили в суде.