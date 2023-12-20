В Уфе на Монументе Дружбы попавшая в ДТП пожарная машина пробила забор

В пресс-службе ГИБДД по РБ прокомментировали инцидент на дороге. По предварительным данным ведомства, в аварию попали автомобиль муниципальной пожарной охраны города Уфы (МБУ «УПО») и Volkswagen Tiguan. На месте работают медики. Они осматривают женщину из иномарки и водителя пожарной машины.