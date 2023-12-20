В Уфе на Монументе Дружбы попавшая в ДТП пожарная машина пробила забор

Как сообщили «Башинформу» очевидцы, на перекрестке улиц Сочинской и Пугачева столкнулись иномарка и спецмашина. Последняя пробила дорожное ограждение с баннером. На месте работают представители экстренных служб.
В пресс-службе ГИБДД по РБ прокомментировали инцидент на дороге. По предварительным данным ведомства, в аварию попали автомобиль муниципальной пожарной охраны города Уфы (МБУ «УПО») и Volkswagen Tiguan. На месте работают медики. Они осматривают женщину из иномарки и водителя пожарной машины.
«Пожарная машина ехала на сработку по адресу улица Муксинова, 2, с проблесковыми маячками. Произошло столкновение с Tiguan. Пассажир пострадал — в больнице», — пояснили в ведомстве.
Подробности ДТП будут известны позже. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии нетрезвый водитель снес забор и врезался в здание колледжа.