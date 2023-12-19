Хищник загрыз целую отару овец в СКО

По информации пресс-службы департамента полиции СКО, о происшествии в отдел полиции сообщил участковый.
«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проверки было установлено, что на погибших животных имеются следы укусов и царапин. Причиной смерти стали повреждения гортани. Одна туша была частично съедена. Участие собак полицейские исключили, следы указывали на присутствие дикого животного», — проинформировали в пресс-службе областного департамента полиции.
Как сообщил начальник отдела полиции района полковник полиции Марат Серкешев, при осмотре территории на удалении 500−600 метров за территорией обнаружены следы, схожие со следами рыси.
Общий материальный ущерб предварительно составляет около 1 млн тенге. Проводится проверка.