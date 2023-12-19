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Хищник загрыз целую отару овец в СКО

В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области хищник загрыз 44 овцы на территории животноводческого комплекса, передает ИА «NewTimes.kz».

По информации пресс-службы департамента полиции СКО, о происшествии в отдел полиции сообщил участковый.

«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проверки было установлено, что на погибших животных имеются следы укусов и царапин. Причиной смерти стали повреждения гортани. Одна туша была частично съедена. Участие собак полицейские исключили, следы указывали на присутствие дикого животного», — проинформировали в пресс-службе областного департамента полиции.

Как сообщил начальник отдела полиции района полковник полиции Марат Серкешев, при осмотре территории на удалении 500−600 метров за территорией обнаружены следы, схожие со следами рыси.

Общий материальный ущерб предварительно составляет около 1 млн тенге. Проводится проверка.

флора и фауна