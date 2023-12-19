Хищник загрыз целую отару овец в СКО

«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проверки было установлено, что на погибших животных имеются следы укусов и царапин. Причиной смерти стали повреждения гортани. Одна туша была частично съедена. Участие собак полицейские исключили, следы указывали на присутствие дикого животного», — проинформировали в пресс-службе областного департамента полиции.