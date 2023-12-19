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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Киевской и еще четырех областях Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Киев
Источник: Reuters

Согласно данным карты, сигналы тревоги звучат в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.