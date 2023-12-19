Пропавшего ребенка нашли в Актау

Тем временем, волонтеры продолжают поиски еще двух пропавших в городе подростков: 16-летней Акниет Балкан вышла из дома 10 декабря и до сих пор не вернулась и 17-летнего Куанышбека Ахманова, который 17 декабря вышел из «ЦАН» в 4 микрорайоне и пропал без вести.