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В Черемховском районе прицеп врезался в грузовик и сбил человека

50-летнего мужчину госпитализировали.
Источник: ГУ МВД

В Черемховском районе недалеко от села Булай произошло ДТП с прицепом от грузового автомобиля и грузовиком. Об этом сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

— Предварительно известно, что у автомобиля МАЗ, которым управлял 39-летний водитель, отцепился прицеп. Он выкатился на встречную полосу и врезался в автомобиль «ISUZU», стоявший на обочине, — говорят в МВД.

После этого прицеп сбил водителя грузовика, который находился около своей машины. 50-летний мужчина получил травмы. Его госпитализировали.

В настоящее время, инспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее КП Иркутск писала о том, что в Иркутске будет закрыто движение по бульвару Гагарина.