В Черемховском районе прицеп врезался в грузовик и сбил человека

В Черемховском районе недалеко от села Булай произошло ДТП с прицепом от грузового автомобиля и грузовиком. Об этом сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.
— Предварительно известно, что у автомобиля МАЗ, которым управлял 39-летний водитель, отцепился прицеп. Он выкатился на встречную полосу и врезался в автомобиль «ISUZU», стоявший на обочине, — говорят в МВД.
После этого прицеп сбил водителя грузовика, который находился около своей машины. 50-летний мужчина получил травмы. Его госпитализировали.
В настоящее время, инспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее КП Иркутск писала о том, что в Иркутске будет закрыто движение по бульвару Гагарина.