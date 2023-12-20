В центре Петербурга обрушился нежилой шестиэтажный дом

В центре Петербурга произошло обрушение нежилого шестиэтажного дома. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба главка МЧС Северной столицы.
«В 02:02 поступило сообщение о происшествии по адресу: Адмиралтейский район, улица Гороховая, дом 73. Произошло обрушение шестиэтажного нежилого, расселенного здания», — говорится в сообщении ведомства.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Ведутся работы по разбору обрушившихся конструкций. К ликвидации последствий ЧП привлекли 89 человек и 24 единицы техники.