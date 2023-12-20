Появились подробности о пострадавшем при обрушении на стройке под Пермью

«На строительной площадке нашего партнера в Пермском Крае действительно произошел инцидент. Самое главное, что никто серьёзно не пострадал. По словам владельца объекта, один его сотрудник обратился за медицинской помощью, врачи диагностировали ушиб — его состоянию здоровья ничего не угрожает», — пояснили в компании.