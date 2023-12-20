Появились подробности о пострадавшем при обрушении на стройке под Пермью

Подробности о пострадавшем при обрушении конструкций при строительстве логистического центра под Пермью.
Речь идёт о несчастном случае, который произошёл 19 декабря в Култаево. Там возводят логистический комплекс для федерального маркетплейса.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Ozon. Там подтвердили, что на строительной площадке произошёл инцидент и рассказали о состоянии пострадавшего мужчины.
«На строительной площадке нашего партнера в Пермском Крае действительно произошел инцидент. Самое главное, что никто серьёзно не пострадал. По словам владельца объекта, один его сотрудник обратился за медицинской помощью, врачи диагностировали ушиб — его состоянию здоровья ничего не угрожает», — пояснили в компании.
Уточняется, что сейчас разбираются в причинах обрушения конструкции и проводят проверку.
«По предварительной оценке, на сроки введения в эксплуатацию будущего логистического центра ситуация не повлияет», — говорят в компании.
Напомним, при строительстве логистического центра в Култаево 19 декабря произошло обрушение бетонной опалубки. Сообщалось о пострадавшем. На видео с места событий, опубликованном в соцсетях, было видно лежавшего на снегу мужчину. В Минздраве Пермского края сайту perm.aif.ru 19 декабря сообщили, что он был госпитализирован.