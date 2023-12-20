Иностранец в Хабаровске за убийство брата отправится в колонию строгого режима

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, 34-летний иностранец выпивал с родственником, потом случился конфликт. Фигурант ударил брата молотком не менее 60 раз в различные части тела. Потом схватил нож и ударил в шею. Напоследок ударил электрическим током через оголенные провода. Потерпевший скончался от полученных травм.
Сам осужденный после содеянного позвал на помощь охранника, пытался убедить, что родственник сам нанес себе увечья. Суд признал мужчину виновным в убийстве, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 11 месяцев. Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима.