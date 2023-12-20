Иностранец в Хабаровске за убийство брата отправится в колонию строгого режима

Сам осужденный после содеянного позвал на помощь охранника, пытался убедить, что родственник сам нанес себе увечья. Суд признал мужчину виновным в убийстве, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 11 месяцев. Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима.