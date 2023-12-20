Ребенок и двое подростков пропали в Актау

Об этом сообщили в волонтерском движении Lider.kz.
Известно, что Акниет Балкан вышла из дома (по адресу 27 микрорайон 52 дом) 10 декабря и до сих пор не вернулась, пишет Lada.kz.
По данным правоохранительных органов, Акниет среднего телосложения, рост 160 сантиметров, волосы черные.
Шерхан Сарсенбек 2012 года рождения 17 декабря в 15.00 направлялся в кафе к матери по адресу «КФС» В 29А микрорайон.
«Позже, в 18.00, отправился домой пешком, далее местоположение неизвестно. Рост 140 сантиметров, волосы черные. На нем была черная куртка, белые кроссовки и черные штаны», — сообщили в полиции.
Последний пропавший Куанышбек Ахманов 2006 года рождения 17 декабря вышел из «ЦАН» в 4 микрорайоне. Рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные. На нем были синяя куртка, белая рубашка и черные штаны.
«Всех, кто владеет информацией о пропавших, просьба связаться по телефону: +7 700 911 72 92 либо 102. Нужна помощь в распространении ориентировки», — говорится в сообщении.