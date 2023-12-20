В Башкирии 46-летний мужчина сгорел в кресле во время пожара в доме

В пожарную службу позвонили соседи. Огнеборцы прибыли на место уже через 29 минут. Они локализовали горение в трехкомнатной квартире на площади 92 квадратных метра в 3-квартирном жилом доме. Еще через 15 минут открытое горение ликвидировали.
К сожалению, во время тушения пожара в кресле в спальне квартиры обнаружили 46-летнего мужчину без признаков жизни.
Дознаватель установил, что в соседней квартире проживала многодетная семья, которая состоит из 10 человек: 3 взрослых и 7 несовершеннолетних детей.