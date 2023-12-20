Полиция проведет проверку после стрельбы на детской площадке в Краснодаре, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
В соцсетях появилась информация о стрельбе неизвестного мужчины на детской площадке в ЖК «Аквамарин».
По словам официального представителя УМВД России по городу Артема Коноваленко, сейчас устанавливается тип оружия, личность гражданина и мотивы его действий.
Ранее мы сообщали, что житель Краснодарского края открыл стрельбу в ресторане. Очевидцы засняли произошедшее на видео и опубликовали в соцсетях. В заведении произошла драка между несколькими мужчинами. После этого один из участников конфликта достал пистолет и открыл стрельбу по оппонентам.