Полиция проведет проверку после стрельбы на детской площадке в Краснодаре

Ранее мы сообщали, что житель Краснодарского края открыл стрельбу в ресторане. Очевидцы засняли произошедшее на видео и опубликовали в соцсетях. В заведении произошла драка между несколькими мужчинами. После этого один из участников конфликта достал пистолет и открыл стрельбу по оппонентам.