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В Златоусте задержали лыжника, ударившего подростка по лицу

ЗЛАТОУСТ, 20 декабря, ФедералПресс. В Златоусте мужчина избил 15-летнего подростка за то, что тот не уступил ему лыжню. Разъяренный спортсмен сначала ударил школьника по лицу, а потом сломал его лыжную палку. Заявление в полицию написали родители подростка.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Полицейские незамедлительно подключились к ситуации, на место прибыли сотрудники наружных нарядов и уголовного розыска, участковый уполномоченный полиции. Они опросили потерпевшего, участников соревнований, изучили запись камеры видеонаблюдения. В ходе дальнейших мероприятий подозреваемый мужчина был установлен и задержан», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Согласно материалам дела, в тот день подросток вместе с другом готовился к лыжным соревнованиям. Уступить дорогу мужчине сию же секунду школьник не смог, так как смазывал лыжи. В итоге спортсмен вышел из себя.

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Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что челябинский татуировщик устроил драку возле бара, выстрелил девушке в глаз и избил прохожих молотком.