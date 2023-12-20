В Златоусте задержали лыжника, ударившего подростка по лицу

ЗЛАТОУСТ, 20 декабря, ФедералПресс. В Златоусте мужчина избил 15-летнего подростка за то, что тот не уступил ему лыжню. Разъяренный спортсмен сначала ударил школьника по лицу, а потом сломал его лыжную палку. Заявление в полицию написали родители подростка.