В Златоусте задержали лыжника, ударившего подростка по лицу

«Полицейские незамедлительно подключились к ситуации, на место прибыли сотрудники наружных нарядов и уголовного розыска, участковый уполномоченный полиции. Они опросили потерпевшего, участников соревнований, изучили запись камеры видеонаблюдения. В ходе дальнейших мероприятий подозреваемый мужчина был установлен и задержан», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Согласно материалам дела, в тот день подросток вместе с другом готовился к лыжным соревнованиям. Уступить дорогу мужчине сию же секунду школьник не смог, так как смазывал лыжи. В итоге спортсмен вышел из себя.
В следственном управлении СК России по региону проводится проверка по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса РФ.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что челябинский татуировщик устроил драку возле бара, выстрелил девушке в глаз и избил прохожих молотком.