В Петербурге после обрушения дома эвакуировали 27 человек

Как сообщалось, в среду ночью в Адмиралтейском районе на Гороховой улице, 73 обрушилось шестиэтажное нежилое здание, которое ранее было расселено. На месте происшествия идет разбор завалов, прокуратура организовала проверку.
«Из примыкающего жилого дома эвакуированы 27 человек. Из них 19 человек направлены в пункт временного размещения, остальные уехали к родственникам. С эвакуированными работают психологи МЧС России», — информирует городское управление МЧС.
Как отмечается, спасатели, включая кинологов, обследовали завалы на предмет возможного нахождения там людей.
«Погибших, пострадавших нет», — уточняют в ведомстве.
В работах на месте происшествия задействованы 89 человек и 24 единицы техники.