Рухнувший дом на Гороховой полностью расселили за два дня до ЧП

Стали известны подробности обрушения дома № 73 на Гороховой улице. По информации источника spb.kp.ru в правоохранительных органах, здание расселили в понедельник, 18 декабря, то есть за два дня до ЧП. Напомним, флигель дома рухнул в ночь на 20 декабря. Пострадавших и погибших нет. СК и прокуратура проводят проверку и выясняют причины обрушения, пока местные жители жалуются в СМИ, что пристройка историческая трещала по швам многие годы.
— Дом упал во внутреннюю часть двора по неустановленной причине около 01:58. Здание нежилое, расселенное. Шесть этажей. 1885 года постройки. Находится на капитальном ремонте. Его расселили 18 декабря для проведения капремонта. Дом стоит на балансе «Жилкомсервиса Адмиралтейского района», — уточнил источник редакции.
Добавим, что из прилегающего дома спасатели МЧС эвакуировали 27 человек. С ними работают психологи МЧС. Администрация обещает дать всем воду, еду и кров. Люди выбегали из дома с компьютерами, документами, кошками и собаками.