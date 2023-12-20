Рухнувший дом на Гороховой полностью расселили за два дня до ЧП

Стали известны подробности обрушения дома № 73 на Гороховой улице. По информации источника spb.kp.ru в правоохранительных органах, здание расселили в понедельник, 18 декабря, то есть за два дня до ЧП. Напомним, флигель дома рухнул в ночь на 20 декабря. Пострадавших и погибших нет. СК и прокуратура проводят проверку и выясняют причины обрушения, пока местные жители жалуются в СМИ, что пристройка историческая трещала по швам многие годы.