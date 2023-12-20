В работе крупнейшего оператора связи Украины вновь произошел сбой

«Киевстар» — украинская телекоммуникационная компания, основанная в 1994 году. По состоянию на 2020-й считалась крупнейшим оператором мобильной связи, а также одним из крупнейших интернет-провайдеров широкополосного доступа на Украине. Сеть компании, по ее собственным данным, охватывает все регионы Украины и включает около 24,4 млн мобильных абонентов и более 1 млн пользователей широкополосного интернета. «Киевстар» входит в состав международной группы Veon, 47,9% акций которой принадлежат LetterOne. Среди основателей LetterOne — Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Двое последних в мае прошлого года вышли из числа совладельцев группы.