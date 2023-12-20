14-летнего подростка ранили ножом в школе Нижнеудинска

Прокуратура организовала проверку после происшествия в школе Нижнеудинска. Как сообщает источник близкий к ситуации, 14-летнего подростка ранили ножом.
— В происшествии замешаны два ровесника, в результате которого один из парней пострадал, — говорят в прокуратуре Иркутской области.
Во время проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об охране жизни и здоровья детей, проверит условия для учащихся и педагогов, а также работу охраны и соблюдения пропускного режима.
Подробности уточняются.