Уголовное дело об уклонении от уплаты алиментов завели на мать троих детей в Приангарье

Установлено, что Баяндаевский районный суд удовлетворил иск к местной жительнице о взыскании алиментов на содержание троих детей. Женщина, будучи привлеченной к ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, не уплачивала алименты в установленном судом размер. В результате сформировалась задолженность более чем на 720 тысяч рублей.