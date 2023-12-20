Уголовное дело об уклонении от уплаты алиментов завели на мать троих детей в Приангарье

Уголовное дело об уклонении от уплаты алиментов возбудили в отношении матери троих детей в Баяндаевском районе по материалам прокурорской проверки. По информации правоохранителей, долг превысил 720 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона.
Установлено, что Баяндаевский районный суд удовлетворил иск к местной жительнице о взыскании алиментов на содержание троих детей. Женщина, будучи привлеченной к ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, не уплачивала алименты в установленном судом размер. В результате сформировалась задолженность более чем на 720 тысяч рублей.
Прокуратура направила материалы проверки в отделение судебных приставов для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры муниципалитета.