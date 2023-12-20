Страшное ДТП с пятью машинами произошло в Костанайской области

За текущий год на территории Костанайской области произошло 403 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 81 человек, а 555 получили травмы. Из них 11 детей погибли, а 117 получили ранения. Вадим Исаев, представитель полиции, призвал водителей соблюдать осторожность, не рисковать при обгоне и следить за техническим состоянием автомобилей. Он также подчеркнул, что загородные трассы особенно опасны.