Страшное ДТП с пятью машинами произошло в Костанайской области

К сожалению, 52-летний водитель автомобиля «CHEVROLET COBALT» скончался на месте происшествия от полученных травм. Этот случай был зарегистрирован в отделе полиции Костанайского района по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. На месте ДТП был проведен осмотр и составлена схема аварии, как отметил старший инспектор группы организации надзора за дорожным движением УМПС Вадим Исаев.
За текущий год на территории Костанайской области произошло 403 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 81 человек, а 555 получили травмы. Из них 11 детей погибли, а 117 получили ранения. Вадим Исаев, представитель полиции, призвал водителей соблюдать осторожность, не рисковать при обгоне и следить за техническим состоянием автомобилей. Он также подчеркнул, что загородные трассы особенно опасны.
Полиция также напоминает о необходимости бдительности и в городских условиях. Только за последние три дня в Костанае произошло более 60 автомобильных столкновений, которые привели к материальному ущербу для владельцев транспортных средств.