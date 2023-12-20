В Новосибирске рецидивист украл из магазина 10 палок колбасы

Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
По их данным, 18 декабря мужчина взял с прилавка 10 палок колбасы и спрятал их под куртку. Затем он направился к выходу из магазина, не расплатившись на кассе.
Охранник попытался остановится новосибирца, однако тот вырвался и скрылся.
Сотрудникам Росгвардии удалось поймать похитителя колбасы. В полиции уже установили личность преступника, которым оказался 29-летний житель Кировского района Новосибирска. Также выяснилось, что мужчина уже был судим ранее за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж.
На данный момент на грабителя возбудили уголовное дело за грабеж. Теперь он находится под подпиской о невыезде.