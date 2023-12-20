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В Уфе в автобусе внезапно скончался мужчина

В Уфе 19 декабря в пассажирском автобусе, который находился в районе «Центрального рынка», внезапно скончался мужчина.
Источник: Башинформ

Как пояснили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, сообщение о случившемся зарегистрировано в полиции. По предварительным данным, уфимец мог скончаться из-за резкого ухудшения самочувствия.

По информации пресс-службы минздрава РБ, прибывшие по вызову сотрудники скорой помощи констатировали гибель мужчины, который умер до их приезда.

Только по результатам судмедэкспертизы станет ясно, от чего именно скончался уфимец. В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе в снегу нашли мертвой 18-летнюю девушку.

несчастный случай