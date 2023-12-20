В Уфе в автобусе внезапно скончался мужчина

Как пояснили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, сообщение о случившемся зарегистрировано в полиции. По предварительным данным, уфимец мог скончаться из-за резкого ухудшения самочувствия.
По информации пресс-службы минздрава РБ, прибывшие по вызову сотрудники скорой помощи констатировали гибель мужчины, который умер до их приезда.
Только по результатам судмедэкспертизы станет ясно, от чего именно скончался уфимец. В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе в снегу нашли мертвой 18-летнюю девушку.