Крымчанке грозит 30 тысяч рублей штрафа за запуск салюта

В ходе мониторинга интернета полицейские выяснили, что на одной из улиц города неизвестные запускали салют. Фейерверк был виден и слышен за несколько кварталов и напугал жителей соседних улиц, отметили в ведомстве.
«В ходе проведенных проверочных мероприятий полицейскими установлена 52-летняя местная жительница, которая решила запустить салют вместе с гостями на территории общего двора в день своего рождения. Своими действиями гражданка нарушила положения указа главы Республики Крым, устанавливающего запрет на использование пиротехники», — говорится в сообщении.
В отношении правонарушительницы сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей.
Ограничения на использование пиротехники и беспилотных летательных аппаратов в Крыму введены 31 августа 2022 года указом главы республики.
В ноябре этого года Сергей Аксенов попросил жителей и гостей полуострова в период новогодних праздников не использовать фейерверки и другую пиротехнику.