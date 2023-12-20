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«Уехал с места ДТП и сжег автомобиль». Под Быховом пьяный водитель насмерть сбил 69-летнего пенсионера

Под Быховом пьяный водитель насмерть сбил 69-летнего пенсионера.

В Быховском районе пьяный водитель Nissan насмерть сбил 69-летнего пенсионера, после чего сжег машину и уехал с места ДТП. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В сообщении сказано, что в воскресенье, 17 декабря, в деревне Никоновичи Быховского района нашли тело 69-летнего мужчины с признаками наезда автомобилем. В ведомстве отметили, что водитель с места ДТП уехал. В течение суток сотрудникам милиции удалось задержать фигуранта. Им оказался 45-летний мужчина. Удалось установить, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на машине Nissan он ехал по деревне и сбил пенсионера, который шел по краю проезжей части.

«Не приняв меры к оказанию помощи, отогнал автомобиль в лесной массив и поджег его», — сказано в сообщении.

Отмечается, что фигурант после случившегося обратился в дежурную часть Быховского РОВД и сказал, что его автомобиль угнали. Заведено уголовное дело за ДТП, повлекшее смерть человека.