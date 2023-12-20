«Падучая»: в Воронеже снова обрушилась на тротуар вывеска «Яндекс Маркета»

В Коминтерновском районе Воронежа с дома № 10 на Московском проспекте рухнула рекламная вывеска «Яндекс Маркета». Утром в среду, 20 декабря, конструкцию разместили на пешеходной части на проспекте Труда. Фотографии с места происшествия прислали читатели РИА «Воронеж». Горожане предположили, что вывеска могла не выдержать большое количество снега. Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию о случившемся в УК «Борей», обслуживающей дом.
Конкретно эта рекламная вывеска падает уже не первый раз. В марте 2022-го конструкция также рухнула на пешеходную часть. Обошлось без пострадавших.
Прошлой ночью обрушились два аварийных балкона дома на Пушкинской, 18. В УК Ленинского района предположили, что конструкции могли обвалиться под давлением мокрого снега. ГЖИ после согласования с органами прокуратуры проведет проверку в отношении управляющей организации.