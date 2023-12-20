Остался в осенних кроссовках: ещё один омский сирота рассказал, как стал жертвой аферистки

В Омской области продолжают расследовать уголовное дело в отношении злоумышленницы, которая обманом похищала деньги у детей-сирот, выпускников детских домов.
По предварительной информации, женщина орудует в Омской области с 2016 года. Сотрудники Следственного комитета по Омской области задержали 56-летнюю женщину. Её жертвами могли стать более 10 человек.
По данным журналистки Натальи Граф, одним из пострадавших из-за доверия к злоумышленнице стал сирота Антон Петлин. С женщиной его познакомил один из бывших выпускников детдома. Он заявил, что она поможет сироте управлять деньгами.
Антону женщина представилась специалистом программы «Дорога в будущее». Юношу она забрала жить к себе, вскоре пошла с ним в банк и сняла с его счёта 80 тысяч рублей. Затем, через доверенность, ещё полтора миллиона рублей. В квартире омички парень жил неделю и всё это время ему не разрешали общаться с друзьями и звонить кому-нибудь. Когда сирота начал задавать вопросы, его «наставница» начала угрожать.
«Сказала, что сдаст меня в психушку как алкоголика или наркомана», — признался парень. Из-за этого он сбежал без вещей и документов. Всё, что осталось у сироты — это лёгкая одежда и осенние кроссовки.
Сейчас парень живёт в квартире, которую ему снимают волонтёры. Одеть и обуть его также помогли неравнодушные люди. Юноша вместе с остальными обманутыми детдомовцами ожидает окончания расследования в отношении задержанной. Женщина содержится под стражей.