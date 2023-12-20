Остался в осенних кроссовках: ещё один омский сирота рассказал, как стал жертвой аферистки

Антону женщина представилась специалистом программы «Дорога в будущее». Юношу она забрала жить к себе, вскоре пошла с ним в банк и сняла с его счёта 80 тысяч рублей. Затем, через доверенность, ещё полтора миллиона рублей. В квартире омички парень жил неделю и всё это время ему не разрешали общаться с друзьями и звонить кому-нибудь. Когда сирота начал задавать вопросы, его «наставница» начала угрожать.