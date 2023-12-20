Стали известны подробности нападения школьника с ножом на одноклассника в Приангарье

Сотрудники полиции рассказали о подробностях поножовщины, произошедшей между 14-летними подростками в школе Нижнеудинского района. По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, в ходе словесной перепалки на фоне конфликта с родственником потерпевшего учащийся 8 класса принес в общеобразовательное учреждение кухонный нож и ударил им одноклассника. Пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.