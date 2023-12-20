В Петербурге перекрыли улицу после обрушения шестиэтажного дома

Очевидцы рассказали «78», что в доме проводился ремонт. «Фонтанка» уточнила, что флигель здания расселили еще в конце октября, но аварийным его не признали. Одна из жительниц дома рассказала газете, что трещины на его стенах возникли несколько лет назад.