На Дону распространяется фейк о проникновении в регион украинских диверсантов

В голосовом сообщении женщина рассказывает, якобы об увеличении числа диверсантов в донской столице. Она призывает жителей быть внимательными, не отрывать двери незнакомцам и обращаться внимание на странные вещи на улице.
«Официальной информации о проникновении украинских диверсантов в Ростовскую область не поступало. Также об этом не сообщали местные жители», — пишет телеграм-канал.
Также, по данным источника, аналогичный фейк распространялся в регионе еще в апреле 2022 года.
«Призываем вас доверять только официальной информации и помнить, что чаще всего в создании подобных фейков замешаны украинские ЦИПсО, целью которых является дестабилизации обстановки в России, особенно в южных регионах нашей страны», — сообщает источник.