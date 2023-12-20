Мужчина и двое детей отравились угарным газом в Сергаче 19 декабря

Три человека отравились угарным газом в доме на улице 60 лет Октября в Сергаче. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области.
По данным ведомства, 19 декабря мужчина и двое детей почувствовали недомогание. Их доставили в медучреждение. После осмотра ребят отпустили домой. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.
По факту случившегося в региональном следственном управлении организовали проверку. Выясняются все обстоятельства.
Ранее мы писали, что СК проверяет отравление двух человек угарным газом в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Среди пострадавших есть подросток.
Напомним, что 8-летний мальчик и мужчина отравились угарным газом в Нижнем Новгороде.