На многодетную мать из Красноярского края после телешоу завели уголовное дело

На многодетную мать из поселка Верхний Ададым Назаровского района завели уголовное дело о ненадлежащем неисполнении родительских обязанностей. Однако перед этим она побывала в столице и засветилась в телешоу на федеральном канале. Ехала туда, как героиня, которая одна «поднимает» ребятишек трех, восьми и девяти лет.
На что она рассчитывала, появляясь на публике, непонятно. Только показанная реальность неприятно поразила: на самом деле женщина оказалась личностью жестокой и ведущей аморальный образ жизни, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального следкома. При этом 39-летняя гражданка почему-то не лишена родительских прав.
Уголовное дело заведено по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних лицом, на которое возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними». В расследовании будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Напомним, что это уже не первый такой «промах» органов опеки Назаровского района: в феврале 2021 года следком завел уголовное дело на такую же многодетную мать, которая избивала своего полуторагодовалого ребенка, считая его неполноценным. Об этом стало известно также после постав в соцсетях. А после руководитель отдела уволился.