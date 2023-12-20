На многодетную мать из Красноярского края после телешоу завели уголовное дело

Напомним, что это уже не первый такой «промах» органов опеки Назаровского района: в феврале 2021 года следком завел уголовное дело на такую же многодетную мать, которая избивала своего полуторагодовалого ребенка, считая его неполноценным. Об этом стало известно также после постав в соцсетях. А после руководитель отдела уволился.