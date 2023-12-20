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Школу № 52 в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за странного запаха в раздевалке

В школу для проверки выехали специалисты Роспотребнадзора.

Эвакуация прошла в школе № 52 Нижнего Новгорода. Причиной тому стал странный запах в раздевалке. Об этом сообщается в телеграм-канале «Инцидент Нижний Новгород».

Утром из здания школы вывели 972 человек, из которых 930 — дети. Занятия в учебном учреждении отменили.

По словам одного из учеников, запах в раздевалке был похож на бензин.

— После поступления информации о запахе в школе № 52 Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области организован выезд специалистов на место и отбор проб воздуха в помещении школы, — отмечают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Напомним, более 3000 человек эвакуировали из ТЦ «Жар-Птица» в Нижнем Новгороде. Причиной срабатывания ПАК «Стрелец-мониторинг» стало подгорание пищи в районе фудкортов на третьем этаже.

МЧС
образование