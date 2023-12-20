Школу № 52 в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за странного запаха в раздевалке

— После поступления информации о запахе в школе № 52 Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области организован выезд специалистов на место и отбор проб воздуха в помещении школы, — отмечают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.