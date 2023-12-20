МЧС: Стена с обрушенного дома на Гороховой улице может упасть на соседнее здание

Сотрудники МЧС продолжают работать на месте обрушения дома на Гороховой улице. Напомним, в происшествии никто не пострадал. Людей успели уговорить уехать в гостиницы за пару дней до инцидента. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники экстренных служб. Об обстановке журналистам рассказал начальник ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.
— Прежде всего, начали заниматься эвакуацией людей. Оценили обстановку. Это была ночь. Пришлось всех будить и убеждать, что нужно выйти из квартир. 87 сотрудников МЧС здесь работают. После эвакуации, начали проводить спасательные действия. На всякий случай, начали поиск людей под завалами. Были кинологи с собаками.
Он отметил, что на данный момент есть угроза обрушения части стены на кровлю соседнего дома.
Напомним, жильцов соседнего дома отвезли в ближайшие гостиницы. Пока не известно, когда им можно будет вернуться в свои квартиры. СК и прокуратура проводят проверки после случившегося.