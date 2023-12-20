МЧС: Стена с обрушенного дома на Гороховой улице может упасть на соседнее здание

— Прежде всего, начали заниматься эвакуацией людей. Оценили обстановку. Это была ночь. Пришлось всех будить и убеждать, что нужно выйти из квартир. 87 сотрудников МЧС здесь работают. После эвакуации, начали проводить спасательные действия. На всякий случай, начали поиск людей под завалами. Были кинологи с собаками.