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Нижегородский школьник получил ожог сетчатки глаза от лазерной указки

С начала осени это уже второй случай.
Источник: Время

Ребенок в Нижегородской области получил ожог сетчатки глаза от лазерной указки, сообщили в областной детской клинической больнице.

Как отмечают специалисты, коварная и очень доступная игрушка может за 3−4 секунды привести к необратимым изменениям в сетчатке глаза.

«Лазер повредил центральную часть сетчатки, теперь у ребенка пожизненно перед глазами будет небольшое мутное пятно», — констатировали врачи.

Согласно информации, с начала осени 2023 года это уже второй случай, оба раза дети сами себе направляли луч лазера в глаза.

Офтальмологи больницы отмечают, что такие пациенты поступают в стационар регулярно. На втором месте в группе риска по нелепым ожогам сетчатки — любители солнечного затмения.

«Длительное наблюдение за солнцем без защитных стекол вызывает ожоги сетчатки», — говорится в сообщении.

Также навредить могут яркие источники света в ночных клубах.

«С учетом приближающихся корпоративов рекомендуем быть внимательными», — добавили в больницу.

здоровье
несчастный случай