Нижегородский школьник получил ожог сетчатки глаза от лазерной указки

Ребенок в Нижегородской области получил ожог сетчатки глаза от лазерной указки, сообщили в областной детской клинической больнице.
«Лазер повредил центральную часть сетчатки, теперь у ребенка пожизненно перед глазами будет небольшое мутное пятно», — констатировали врачи.
Согласно информации, с начала осени 2023 года это уже второй случай, оба раза дети сами себе направляли луч лазера в глаза.
Офтальмологи больницы отмечают, что такие пациенты поступают в стационар регулярно. На втором месте в группе риска по нелепым ожогам сетчатки — любители солнечного затмения.
«Длительное наблюдение за солнцем без защитных стекол вызывает ожоги сетчатки», — говорится в сообщении.
Также навредить могут яркие источники света в ночных клубах.
«С учетом приближающихся корпоративов рекомендуем быть внимательными», — добавили в больницу.