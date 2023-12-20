Бойцы ОМОНа нагрянули к самарским железнодорожникам

Железнодорожники из Самарской области оказались замешаны в крупном мошенничестве. Их подозревают в хищении лома на 6 млн рублей. Недавно к сотрудникам транспортного предприятия наведались полицейские и бойцы ОМОН Росгвардии.
Правоохранители задержали ведущего технолога отдела планирования и контроля ремонта локомотивов Куйбышевской дирекции тяги, четверых представителей руководящего состава локомотивных депо Уфа, Бугульма и Кинель, а также двух менеджеров транспортного предприятия.
— Установлено, что с 2018-го по 2023 год обвиняемые похищали лом цветного металла, чем причинили ущерб на сумму более 6 млн рублей. Они переправляли списанные в лом агрегаты локомотивов с территорий трех депо на склады коммерческой организации в Саратове. Там часть груза скрывали и продавали через подставных физлиц, — сообщили в пресс-службе Центрального МСУ на транспорте СК РФ.
Преступление выявили сотрудники УТ МВД по ПФО. Следователи возбудили на основе собранных ими материалов уголовное дело части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Фигурантам может грозить до 10 лет колонии. Правоохранители уже провели несколько обысков и допросов, а также назначили ряд экспертиз. В настоящее время они продолжают выяснять подробности преступления.