Бойцы ОМОНа нагрянули к самарским железнодорожникам

— Установлено, что с 2018-го по 2023 год обвиняемые похищали лом цветного металла, чем причинили ущерб на сумму более 6 млн рублей. Они переправляли списанные в лом агрегаты локомотивов с территорий трех депо на склады коммерческой организации в Саратове. Там часть груза скрывали и продавали через подставных физлиц, — сообщили в пресс-службе Центрального МСУ на транспорте СК РФ.