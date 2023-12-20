На Среднем Урале назвали причину загадочной гибели экс-депутата

О гибели Баширова стало известно еще неделю назад: об этом написал паблик «Новости Белоярского района» и газета «Новое знамя». При этом причина смерти в некрологах не называлась. Похороны состоялись в пятницу.
Тело Баширова нашли в автомобиле, утверждает E1. Рядом обнаружили самодельный обрез и предсмертную записку. В пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области его гибель не комментируют.
Известно, что Баширову было 42 года, в 2012 году он стал депутатом местной думы от КПРФ и выступал против тогдашнего мэра Павла Юдина.
В 2018 году Баширов проиграл борьбу за мандат, а летом безуспешно участвовал в довыборах: по данным избиркома, он набрал всего 33 голоса.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее в Качканаре погибла 16-летняя девушка. Следователи возбудили дело о доведении до самоубийства.