Пара шагов спасли мужчину от удара льдиной по голове на Васильевском

Видеозаписью происшествия поделился 20 декабря участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Возле дома 66 по 5-й линии В. О. глыбы льда, упавшие с дома, едва не зашибли прохожего. На записи с видеорегистратора видно, как мужчина проходит через арку дома, до выхода из нее ему остается шаг-другой — и тут прямо перед ним сверху падают большие глыбы льда. В шоке мужчина некоторое время смотрит на ледяные осколки на асфальте, после чего разворачивается и уходит, откуда пришел. Произошло это, судя по дате на видео, днем 17 декабря.