Пара шагов спасли мужчину от удара льдиной по голове на Васильевском

Оттепель продолжает ронять снег и лёд на головы петербуржцев. В Василеостровском районе прохожего во дворе спасли буквально секунды. Момент попал на видео — выглядит жутко даже со стороны.
Видеозаписью происшествия поделился 20 декабря участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Возле дома 66 по 5-й линии В. О. глыбы льда, упавшие с дома, едва не зашибли прохожего. На записи с видеорегистратора видно, как мужчина проходит через арку дома, до выхода из нее ему остается шаг-другой — и тут прямо перед ним сверху падают большие глыбы льда. В шоке мужчина некоторое время смотрит на ледяные осколки на асфальте, после чего разворачивается и уходит, откуда пришел. Произошло это, судя по дате на видео, днем 17 декабря.
Несколько похожих случаев «Фонтанка» показывала накануне. Возле еще одного из домов на Васильевском острове беседовавшая компания успела увернуться от упавшего льда самостоятельно. А на Большом проспекте П. С. девушке на светофоре повезло почти так же, как и герою сегодняшнего видео.
Однако везет так не всем. Как стало известно «Фонтанке», вечером 19 декабря в больницу доставили 50-летнюю петербурженку. Около восьми часов вечера у дома 85 по набережной Фонтанки на нее упала сосулька. Итогом стали закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение. А днем в больницу с ушибом шейного отдела обратилась 28-летняя женщина — ей вечером 18 декабря на голову упал снег. Обеих после оказания помощи отпустили домой.
Напомним, что утром 18 декабря на проспекте Мечникова упавшей глыбой льда убило прохожего. Подозревают, что сорвалась она с крыши лоджии. Возбуждено уголовное дело. Тем же утром на улице Смолячкова глыба льда с крыши упала на женщину. Она выжила, но получила тяжелые травмы. А 19 декабря лед упал на женщину с коляской. Коляска не выдержала удара, и ребенок пострадал. Его состояние оценили как среднетяжелое.