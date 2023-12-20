В Светлом у автомобилиста угнали машину, пока он чистил снег

Инцидент случился в Светлом. Там мужчина приехал на своем автомобиле к рабочему месту — он должен был расчистить территорию от снега. Ключи он оставил в машине, ведь сам находился неподалеку. Но пока работал, его авто угнали. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.